Desde logo, de notar a ausência de Luís Oliveira nesta ronda inaugural. Campeão nacional Absoluto em 2018, o piloto de Sintra não vai participar em Santo André por ter tido um revés na recuperação da fractura do colo do fémur sofrida em junho do ano passado.

Diogo Ventura vai começar a defesa do título Absoluto conquistado em 2019. Na sua estreia com a Beta 250cc 2T, o piloto de Góis vai competir na classe Elite 1 ao lado daquele que foi o seu principal adversário na última temporada, Gonçalo Reis.

O “Solposto” está de volta à KTM e, tal como Ventura, vai apostar numa 250cc 2T para atacar de novo o título, ele que é o atual campeão nacional de Elite 1.

Quem poderá surpreender é Hugo Basaúla. O piloto da KTM Racespec participou em duas rondas do CNE 2019 e conquistou vários pódios, falhando por muito pouco a vitória na derradeira prova em Marco de Canaveses. O “Basa” aposta também numa 300cc 2T para disputar a sua primeira temporada completa de Enduro.

Também na classe Elite 2 alinharão João Lourenço e Nuno Gonçalves. O piloto da Beta foi vice-campeão desta categoria em 2019 e volta a ser um forte candidato. Por sua vez, Gonçalves estreia-se entre os pilotos de Elite depois de vencer o Troféu Verdes Absoluto no ano transacto.

Tomás Clemente e Manel Teixeira serão os jovens valores entre os pilotos mais seniores das classes Elite. Clemente brilhou em 2019 ao subir ao pódio em Águeda com a sua 125cc 2T e promete tentar repetir a façanha. Teixeira tem vindo a crescer de forma e pode surpreender.

Os dados estão lançados… que comece a temporada de 2020!

(Foto: FMP)