CN Enduro, Santo André: Joana Gonçalves bate Rita Vieira na luta pela vitória entre as Senhoras

A campeã em título começou da melhor forma a defesa da coroa em Vila Nova de Santo André.





Joana Gonçalves começou a corrida na frente mas, logo na primeira Extreme Test, teve muitas dificuldades e perdeu 1m15s para Rita Vieira. A piloto da Yamaha liderou até a quinta especial do dia, altura em que a detentora do título reassumiu o comando.

A partir daí, a piloto da Husqvarna não mais largou o 1.º posto apesar de nunca ter “atinado” com a Extreme Test. Rita Vieira venceu todas as passagens por esta especial e manteve sempre alguma pressão sobre a líder. As duas terminaram o dia separadas por 40 segundos.

Bruna Antunes subiu ao degrau mais baixo do pódio na frente de Janaína Souza.

No final, Joana Gonçalves disse que “consegui imprimir um bom ritmo mas as extremes continuar a dar-me muitos problemas. Perdi demasiado tempo e depois tive que forçar o andamento para regressar à liderança. Vamos trabalhar nesse sentido, no entanto esta vitória é fundamental para os nossos objetivos esta temporada” concluiu a vencedora.

O campeonato nacional de Enduro prossegue em Peso da Régua nos dias 15 e 16 de Fevereiro.

(Foto: Evo-Press)