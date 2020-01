CN Enduro, Santo André: Hugo Basaúla abre temporada a vencer Apenas na terceira prova de Enduro da sua carreira, Hugo Basaúla subiu ao degrau mais alto do pódio em Vila Nova de Santo André. Rui Gonçalves foi o grande dominador desta ronda de abertura do campeonato nacional de Enduro. Vencedor de 8 das 12 especiais do dia, o piloto da Sherco só não levou consigo desporto MotoSport desporto/cn-enduro-santo-andre-hugo-basaula-abre_5e2dc602f0a7d5128298e085





Apenas na terceira prova de Enduro da sua carreira, Hugo Basaúla subiu ao degrau mais alto do pódio em Vila Nova de Santo André.

Rui Gonçalves foi o grande dominador desta ronda de abertura do campeonato nacional de Enduro. Vencedor de 8 das 12 especiais do dia, o piloto da Sherco só não levou consigo o triunfo final porque sofreu um minuto de penalização, alegadamente devido a ter falhado um controlo horário por avanço.

Com o erro cometido por Gonçalves, quem beneficiou foi Hugo Basaúla. O piloto da Racespec KTM chegou a ocupar o 6.º posto mas foi subindo de forma ao longo do dia e nas últimas duas voltas, deu tudo o que tinha. O “Basa” cometeu menos erros que Diogo Ventura na fase final da prova e saiu de Vila Nova de Santo André com uma merecida vitória.

Na sua estreia com a Beta, Ventura comandou a classificação geral durante as primeiras duas voltas, lutando “ombro a ombro” com Rui Gonçalves. Vencedor de 2 das 12 especiais, o campeão em título foi o melhor da categoria Elite 1 e subiu ao degrau intermédio do pódio nesta abertura da época.

Com a penalização sofrida, Rui Gonçalves terminou o dia na 3.ª posição, 4 segundos na frente de Tomás Clemente. O piloto da KTM 125cc 2T esteve muito forte ao longo de toda a prova, batendo o experiente Gonçalo Reis por apenas 1,97 segundo.

Já fora do Top 5, João Lourenço terminou isolado no 6.º lugar e foi o 3.º melhor categoria Elite 2 a seguir a Basaúla e Gonçalves.

A fechar o lote dos fez primeiros ficaram Manel Teixeira, Diogo Vieira – vencedor da primeira passagem pela Extreme Test – Nuno Gonçalves e Abel Carreiro.

O campeonato nacional de Enduro prossegue em Peso da Régua nos dias 15 e 16 de Fevereiro.

(Foto: Racespec)