CN Enduro: Rivais de Mérito com a KTM MotoFundador em 2021

A equipa Rivais de Mérito, uma das mais dinâmicas no "paddock" do campeonato nacional de Enduro, anunciou uma parceria com a KTM MotoFundador.