CN Enduro: Quem ganhará em Góis?





Góis recebe este fim-de-semana a terceira ronda do campeonato nacional de Enduro. A julgar pelas primeiras provas do ano, vamos ter muita competição pelos lugares cimeiros!

Após duas excelentes rondas iniciais realizadas em Santo André e Peso da Régua o campeonato é liderado por Rui Gonçalves que após vencer os dois dias realizados junto ao Rio Douro leva para as especiais de Góis oito pontos de vantagem face a Hugo Basaula, o vencedor da primeira prova do campeonato. Diogo Ventura é o terceiro do campeonato a dez pontos de Gonçalves, sendo seguido por Gonçalo Reis e Tomás Clemente, também eles no lote de animadores da temporada que vai aqui finalizar a sua primeira metade.

Na classe Open Absoluto, Rodrigo Belchior chega a Góis com 6 pontos de avanço no campeonato sobre Frederico Rocha. Ricardo Wilson ocupa o último degrau do pódio mas Ricardo Damil e Jorge Leite já venceram em 2020 e são também fortes candidatos ao triunfo.

Entre os Verdes Absoluto, a luta está renhida uma vez que Filipe Oliveira “Taniko” lidera com apenas 3 pontos de vantagem sobre Rui Fernandes. Bernardo Vots, Gil Carmo e Gonçalo Salgado já provaram que têm condições para lutar por lugares do pódio.

Na classe de Senhoras, Joana Gonçalves está destacada no comando mas a piloto da Husqvarna sabe que terá sempre a oposição de Rita Vieira e Bruna Antunes.

Não é por acaso que Góis é conhecida como o “Paraíso do TT”. Acompanhem todos os acontecimentos desta prova aqui no Offroad Moto!

(Foto: FMP)