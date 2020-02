CN Enduro, Peso da Régua: Rui Gonçalves assume o comando na 2.ª volta No final da 2.ª volta do Enduro Rotas do Douro, Rui Gonçalves é o novo líder mas com uma grande pressão de Tomás Clemente e Gonçalo Reis. O piloto da Sherco n.º 99 foi o mais rápido na Enduro Test 2 e na Cross Test 2 e, aproveitando os tempos menos conseguidos de Diogo Ventura desporto MotoSport desporto/cn-enduro-peso-da-regua-rui-goncalves-assume-_5e480ec140d8a912bc63b627





O piloto da Sherco n.º 99 foi o mais rápido na Enduro Test 2 e na Cross Test 2 e, aproveitando os tempos menos conseguidos de Diogo Ventura (7.º e 8.º) nestas especiais, assumiu o comando.