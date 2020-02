CN Enduro: Peso da Régua recebe a segunda ronda Ainda com a vitória de Hugo Basaúla no arranque do campeonato nacional de enduro bem presente na nossa memória, a caravana da disciplina está já de 'malas aviadas' para discutir a segunda ronda do ano. desporto MotoSport desporto/cn-enduro-peso-da-regua-recebe-a-segunda_5e456f7391833112879e3d50





Ainda com a vitória de Hugo Basaúla no arranque do campeonato nacional de enduro bem presente na nossa memória, a caravana da disciplina está já de ‘malas aviadas’ para discutir a segunda ronda do ano.

Esta será a primeira prova do ano com dois dias pontuáveis, a realizar já este fim-de-semana, Sábado e Domingo, junto ás margens do Rio Douro no Peso da Régua.

Na sua oitava edição, o Enduro Rotas do Douro promete ser bastante animado mas igualmente marcado por uma forte adesão popular.

Sem tempo para grandes celebrações os pilotos terão pela frente dos dias onde serão colocados à prova pela organização do Natureza Extreme e onde Hugo Basaúla defenderá pela primeira vez a liderança do campeonato nacional.

No Sábado o primeiro piloto partirá para o percursoàs 11h00e no dia seguinte o primeiro partirá para o percursoàs 09h00e pela frente todos terão um percurso comcerca de 50 Km’s por volta (especiais incluídas).

Desenhadonos concelhos de Peso da Régua, Lamego e Armamar, o percurso terá três Controlos Horários (CH) e uma Zona de Assistência (ZA) no Multiusos (Paddock). A vitória irá disputar-se nas quatro provas Especiais Cronometradas:

Enduro Test em Fontelo São Domingos (Armamar)com 4,3 Km (ET)

Cross Test, no Clube Caça e Pesca no Peso da Régua,com 3,5km (CT)

Extreme Test em Aldeias (Armamar)com 1,3km (EX)

Super Test no Cais Fluvial do Peso da Réguacom 900 metros

(Texto: FMP)