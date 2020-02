CN Enduro, Peso da Régua: Hugo Basaúla comanda ao fim da 1.ª volta

Hugo Basaúla começou ao ataque o segundo dia do Enduro Rotas do Douro. O piloto da KTM venceu 2 das 4 especiais realizadas na primeira volta de domingo. Apesar da lesão no c...

