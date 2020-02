CN Enduro, Peso da Régua: Diogo Ventura lidera após a 1.ª volta O campeão nacional em título começou da melhor forma a segunda ronda do campeonato e, após a primeira das três voltas, é o líder do Enduro Rotas do Douro. desporto MotoSport desporto/cn-enduro-peso-da-regua-diogo-ventura-lidera-_5e47f9c9d617441277b04be3





O campeão nacional em título começou da melhor forma a segunda ronda do campeonato e, após a primeira das três voltas, é o líder do Enduro Rotas do Douro.

Diogo Ventura entrou logo a vencer as especiais de Enduro e Extreme, amealhando logo uma vantagem de 12 segundos sobre Rui Gonçalves.

Na Cross Test, foi Tomás Clemente que surpreendeu tudo e todos com a sua 125cc 2T. O piloto da KTM superou Rui Gonçalves e Hugo Basaúla, enquanto que Ventura perdeu viu a sua liderança reduzida em 2 segundos.

Chegada a altura da Super Test – localizado no cais de Peso da Régua – Gonçalo Reis foi o mais rápido, vencendo a sua primeira especial da temporada com 2,5 segundos e meio de avanço sobre João Lourenço.

Desta forma, no final da primeira volta, Diogo Ventura lidera na frente de Tomás Clemente, Gonçalo Reis e Rui Gonçalves. O Top 4 está separado por apenas 15 segundos!

(Foto: Ruben Colaço)