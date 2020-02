CN Enduro, Peso da Régua: Belchior e Damil vencem na classe Open As classes Open foram, mais uma vez, muito concorridas na segunda ronda do campeonato nacional de Enduro. desporto MotoSport desporto/cn-enduro-peso-da-regua-belchior-e-damil_5e4998abee210512b2cf6586





As classes Open foram, mais uma vez, muito concorridas na segunda ronda do campeonato nacional de Enduro.

No primeiro dia, Rodrigo Belchior levou de vencida a categoria Open Absoluto ao triunfar em 6 das 12 especiais. O piloto da KTM não deu hipóteses à concorrência e terminou o sábado com mais de 40 segundos de vantagem sobre João Ribeiro.

Ricardo Wilson esteve na luta pelo 2.º posto até à última especial mas Ribeiro defendeu-se bem do piloto da Beta e garantiu a vitória na classe Open 2. O “top five” ficou completo com dois jovens valores do Enduro português, Frederico Rocha e Rodrigo Luz.

Ricardo Damil “vingou-se” do abandono no primeiro dia com uma vitória no domingo

(Foto: Rúben Colaço)

No domingo, a vitória foi de Ricardo Damil. O piloto da Sherco foi obrigado a abandonar no primeiro dia devido a um problema mecânico mas conseguiu redimir-se com a subida ao degrau mais alto do pódio.

Gonçalo Sobrosa, que também não tinha terminado o sábado, ainda passou pela liderança no segundo dia mas Damil acabou por ser mais forte que ele e que Rodrigo Belchior.

O piloto da KTM comandou uma boa parte do dia de domingo mas, na fase final, desceu ao 3.º posto a 8 segundos de Sobrosa. João Ribeiro e Frederico Rocha fecharam o lote dos cinco primeiros.

Classificação da classe Open no sábado em Peso da Régua

Classificação da classe Open no domingo em Peso da Régua

(Foto de abertura: KTM Portugal)