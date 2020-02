CN Enduro, Peso da Régua, 2.º dia: Nova vitória de Rui Gonçalves Rui Gonçalves conquistou a “dobradinha” no Enduro Rotas do Douro ao triunfar no segundo dia com 10 segundos de vantagem sobre Hugo Basaúla. desporto MotoSport desporto/cn-enduro-peso-da-regua-2-dia-nova-vitoria-de_5e49603dec64cc12b38d63b7





Rui Gonçalves conquistou a “dobradinha” no Enduro Rotas do Douro ao triunfar no segundo dia com 10 segundos de vantagem sobre Hugo Basaúla.

O “Basa” foi o mais rápido na primeira volta mas o piloto da Sherco apostou na consistência ao longo do dia para assumir a liderança no final da segunda passagem pela Enduro Test.

Basaúla manteve sempre a pressão sobre Gonçalves, tal como Diogo Ventura que chegou a ocupar o 2.º posto a somente 5 segundos do líder.

À entrada para a última das três voltas, o piloto da KTM n.º 22 voltou a atacar e, tirando partido de alguns erros de Ventura, assumiu em definitivo a 2.ª posição e relegou o piloto de Góis para o degrau mais baixo do pódio.

Gonçalo Reis venceu duas das três passagens pela Super Test no cais de Peso da Régua. No entanto, ao contrário do que aconteceu no sábado, o “Solposto” não conseguiu acompanhar o ritmo do trio da frente mas, ainda assim, assegurou os pontos correspondentes ao 4.º lugar.

Tomás Clemente rodou sempre entre os 5 primeiros mas quebrou um pouco os seus tempos na última volta, o que acabou por prejudicar o resultado final. Em todo o caso, o piloto da KTM 125cc 2T voltou a superar as mais potentes motos de João Lourenço, Manel Teixeira, Diogo Vieira e Nuno Gonçalves.

(Fotos: Rúben Colaço)