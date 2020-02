CN Enduro, Peso da Régua, 1.º dia: Triunfo de Rui Gonçalves Depois de uma prova disputada ao segundo, Rui Gonçalves conseguiu a vitória que lhe tinha fugido na ronda inaugural do campeonato nacional de Enduro, em Vila Nova de Santo André. Ao logo do primeiro dia do Enduro Rotas do Douro, foram três os pilotos que passaram pela liderança da classificação geral. Diogo Ventura comandou a desporto MotoSport desporto/cn-enduro-peso-da-regua-1-dia-triunfo-de-rui-_5e4823ad84a13912995ad3b0





Depois de uma prova disputada ao segundo, Rui Gonçalves conseguiu a vitória que lhe tinha fugido na ronda inaugural do campeonato nacional de Enduro, em Vila Nova de Santo André.

Ao logo do primeiro dia do Enduro Rotas do Douro, foram três os pilotos que passaram pela liderança da classificação geral.

Diogo Ventura foi o primeiro líder do Enduro Rotas do Douro

Diogo Ventura comandou a corrida durante a primeira volta mas teve problemas na segunda passagem pelas especiais de Enduro e Cross e foi ultrapassado por Rui Gonçalves.

Gonçalo Reis apresentou-se em excelente forma e foi o mais sério opositor de Rui Gonçalves na fase final da prova

À entrada da terceira e última volta, Gonçalo Reis aumentou o ritmo e tomou de assalto a liderança do piloto da Sherco. O “Solposto” estava determinado em conquistar a sua primeira vitória da temporada mas Gonçalves aproveitou um erro na Extreme Test 3 e reassumiu o comando que não mais viria a perder. Reis deu luta até ao último minuto e os dois terminaram separados por apenas 7,7 segundos!

Aos comandos da sua 125cc 2T, Tomas Clemente não se deixou intimidar e lutou “ombro a ombro” com Gonçalves e Reis

Tal como já tinha acontecido em Santo André, Tomás Clemente esteve na luta pela vitória durante mais de metade da prova. Com a sua 125cc 2T, o jovem do Team Racespec deu espetáculo e subiu ao degrau mais baixo do pódio na classe Elite Absoluto pela segunda vez na sua carreira.

Diogo Ventura recuperou algum do ritmo que tinha tido no início da corrida e ascendeu ao 4.º posto final na frente do seu colega de equipa, João Lourenço.

Vencedor da ronda de abertura do campeonato, Hugo Basaúla não foi além do 6.º posto

Apenas no 5.º Enduro da sua carreira, Hugo Basaúla teve algumas dificuldades ao longo do dia e, ao classificar-se em 6.º, perdeu o comando do campeonato Elite Absoluto. O Top 10 ficou completo com Manel Teixeira, Diogo Vieira, Nuno Gonçalves e Fernando Ferreira.

Este domingo disputa-se o segundo dia do Enduro Rotas do Douro. A julgar pelo que vimos no sábado, a luta pela vitória vai estar ao rubro!!!

(Fotos: Ruben Colaço)