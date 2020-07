Com o cancelamento da ronda de Águeda, será em Souselas que se vai decidir o campeonato nacional de Enduro já este Domingo, dia 5 de Julho.

A luta pelos três títulos das classes Open está totalmente em aberto e candidatos não faltam.

Na classe Open Absoluto, Rodrigo Belchior lidera com 11 pontos de vantagem sobre Frederico Rocha, 16 sobre Ricardo Wilson e 18 sobre Ricardo Damil.

Se Frederico Rocha vencer, Rodrigo Belchior apenas terá de alcançar a 7.ª posição para garantir a coroa. Matematicamente, Ricardo Wilson e Ricardo Damil ainda podem chegar ao título mas têm de esperar erros de Belchior ou Rocha.

Na categoria Open 1, as contas estão bem mais renhidas. Rodrigo Belchior lidera com 5 pontos de avanço sobre Frederico Rocha.

Se o “Fred” vencer e Belchior ficar em 3.º ou pior, o piloto da Husqvarna leva o título para Coimbra. No entanto, o líder do campeonato apenas depende de si para ser campeão, o que o torna o natural favorito.

Na classe Open 2, Ricardo Wilson detém 9 pontos de vantagem sobre Ricardo Damil e 10 sobre João Moura. O piloto da Beta ainda não ganhou este ano mas tem sido muito regular e apenas tem de terminar em 4.º para garantir a conquista do título.

Para receber o momento mais importante da época, o Alhastros Clube TT desenhou um percurso com 46 quilómetros por volta – todo ele no concelho de Coimbra – com três especiais cronometradas:

Cross-Test: com quatro quilómetros de extensão estará desenhada no Botão, junto à Broliveira, em terreno aberto e com alguns obstáculos naturais.

Enduro-Test: Igualmente com 4.000 metros será realizada na Serra do Alhastro em terreno com desníveis naturais e algumas zonas pedregosas.

Extreme-Test: 1.500 metros de extensão em terrenos anexos ao ‘paddock’ (Cimpor) com obstáculos naturais e artificiais.

A prova verá os primeiros pilotos deixarem o palanque de partida às 10 horas da manhã dopróximo Domingo, para uma jornada onde além do título Elite Absoluto, também os títulos nas classes serão decididos, com excepção aos Verdes 3 onde Filipe Tanikoassegurou a conquista do respectivo troféu.