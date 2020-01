CN Enduro: Jetmar aposta em Joana Gonçalves e Rodrigo Belchior O importador da KTM e da Husqvarna anunciou a sua formação para a temporada de Enduro de 2020. Surpreendentemente, Luís Oliveira não consta da equipa oficial das marcas austríacas sendo, para já, desconhecido o seu futuro. desporto MotoSport desporto/cn-enduro-jetmar-aposta-em-joana-goncalves-e-_5e2c3c05d617441277a622d8





O importador da KTM e da Husqvarna anunciou a sua formação para a temporada de Enduro de 2020. Surpreendentemente, Luís Oliveira não consta da equipa oficial das marcas austríacas sendo, para já, desconhecido o seu futuro.

Assim, a equipa chefiada por Francisco Pita irá contar com Joana Gonçalves (HUSQVARNA) e o jovem Rodrigo Belchior (KTM).

Com dois títulos consecutivos na classe de Senhoras, Joana Gonçalves vai tentar o “tri” com a Husqvarna FE250. Além das competições nacionais, a jovem de Pedras Salgadas vai participar em várias rondas do campeonato do mundo de Enduro masculino de forma a treinar para o Mundial Feminino – que se disputa numa única jornada – mas também para os ISDE.

Rodrigo Belchior é um dos maiores valores do nosso país. O atual vice-campeão de Open representou por duas vezes as cores de Portugal nos ISDE. Aos comandos de uma KTM 250 EXC-F, o cascalense tem como objetivo vencer a classe Open no Nacional de Enduro.

Sobre o projeto da Jetmar para 2020, Francisco Pita comentou: “Acredito que faz todo o sentido investirmos novamente na competição, pois ela faz parte do ADN das nossas marcas. Este ano temos dois jovens com apoio direto, no entanto são vários os concessionários com condições para estarem nos mais variados campeonatos. A Jetmar orgulha-se de associar a sua presença e todo o seu profissionalismo a uma modalidade com esta importância e potencial”.

O Campeonato Nacional de Enduro 2020 tem início este fim-de-semana na localidade de Vila Nova de S. André.

—

(Fotos: OneShotFoto)