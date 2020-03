CN Enduro, Góis: Rita Vieira quebra invencibilidade de Joana Gonçalves Em Góis, Rita Vieira terminou com a série de vitórias de Joana Gonçalves na classe de Senhoras no campeonato nacional de Enduro. desporto MotoSport desporto/cn-enduro-gois-rita-vieira-quebra_5e668ef6d2b618196e685b33





Em Góis, Rita Vieira terminou com a série de vitórias de Joana Gonçalves na classe de Senhoras no campeonato nacional de Enduro.

A piloto da Yamaha bateu a campeã em título por 9 segundos, tirando partido da sua experiência no Trial para ganhar muito tempo nas três passagens pela Extreme Test.

A última vitória de Rita Vieira tinha sido em Vila Nova de Santo André em 2019 mas Joana Gonçalves manteve a liderança do campeonato.

Isolada na 3.ª posição terminou Bruna Antunes que, mais uma vez, subiu ao último degrau do pódio.

A próxima ronda do campeonato realiza-se nos dias 4 e 5 de Abril em Fafe e será a segunda e última prova do ano com dois dias de duração no calendário 2020.

(Foto: FMP)