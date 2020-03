CN Enduro, Góis: A vez de Gonçalo Sobrosa na classe Open Quatro dias de competição até agora na classe Open Absoluto, quatro vencedores diferentes em 2020. Depois de Jorge Leite, Rodrigo Belchior e Ricardo Damil, em Góis foi a vez de Gonçalo Sobrosa subir ao degrau mais alto do pódio. desporto MotoSport desporto/cn-enduro-gois-a-vez-de-goncalo-sobrosa-na_5e66b56823994a197a1cc148





Quatro dias de competição até agora na classe Open Absoluto, quatro vencedores diferentes em 2020. Depois de Jorge Leite, Rodrigo Belchior e Ricardo Damil, em Góis foi a vez de Gonçalo Sobrosa subir ao degrau mais alto do pódio.

A vitória na categoria Open esteve ao rubro até ao fim e só na última especial Gonçalo Sobrosa superou um Rodrigo Luz que se apresentou muito forte na prova beirã. O piloto da Beta bateu o da Yamaha por apenas 1,8 segundos!

O 3.º posto de Rodrigo Belchior foi suficiente para que o piloto da KTM reforçasse a sua liderança no campeonato face a Frederico Rocha (6.º) e Ricardo Wilson (5.º). Ricardo Damil foi o 4.º melhor em Góis, triunfando entre os pilotos da classe Open 2.

Nos Verdes, Gil Carmo foi o vencedor da classificação Absoluta e da categoria Verdes 1 pela terceira vez consecutiva. Filipe “Taniko” manteve a invencibilidade no campeonato de Verdes 3 enquanto que João Pereira foi o 3.º melhor em termos absolutos e triunfou na classe Verdes 2.

Nos Veteranos, Manuel Moura venceu pela terceira vez esta temporada, fechando o dia na frente de Hélder Ribeiro e Bianchi Prata. Na Youth Cup venceu Miguel Moura com menos de dois segundos face a Gonçalo Salgado e Gonçalo Jesus, este a mais de dois minutos e meio de Moura.

Paulo Miranda assinou novamente uma vitória nos Super-Veteranos, a quarta do ano, fechando o dia com pouco mais de 53 segundos de vantagem sobre Óscar Miguel e menos de um minuto face a Diogo Salema que fechou o pódio.

A próxima ronda do campeonato realiza-se nos dias 4 e 5 de Abril em Fafe e será a segunda e última prova do ano com dois dias de duração no calendário 2020.

Classificação final da classe Open Absoluto

Classificação final da classe Verdes Absoluto

(Foto: João da Franca)