Em 2021, a GasGas vai entrar em força no campeonato nacional de Enduro, apostando no apoio a três importantes nomes da especialidade no nosso país.

O experiente Gonçalo Reis, regressa à marca com a qual já esteve no Campeonato do Mundo de Enduro. O bi-vencedor da Enduro Open World Cup 2T é uma vez mais candidato ao título de Campeão Nacional.

Tomás Clemente e Bruna Antunes são dois jovens promissores, que nos últimos anos têm sido presença habitual no Nacional de Enduro, bem como nos Seis Dias de Enduro com as cores da equipa de Portugal.

Com projetos independentes, mas apostados em atacarem os vários campeonatos e lutarem sempre pelos lugares cimeiros, em breve estes pilotos irão apresentar oficialmente os seus projetos para 2021.

(Fotos: GasGas Portugal)