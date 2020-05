Numa nota informativa publicada esta sexta-feira na página de Facebook da Comissão de Enduro da FMP, Pedro Mariano afirma estar a “reunir autorizações e informações para concluirmos o campeonato nacional entre Junho e Outubro”.

“Como já é concerteza do vosso conhecimento, pretendemos reorganizar o nosso calendário de acordo com as diretivas Nacionais” diz Mariano no comunicado que foi tornado público.

“A Comissão de Enduro da FMP está em contacto com as organizações que tinham eventos no calendário 2020, no sentido de reunir todas as autorizações e informações para concluirmos o Campeonato Nacional de Enduro CFL 2020 e o Campeonato Mini Enduro JETMAR 2020.

Com a atual fase de desconfinamento gradual até dia 17 de Maio, que “esperamos ser o início de mais uma fase de retoma da nossa liberdade. Assim trabalhamos para a normalidade esperando ter notícias e indicações mais assertivas a 18 de Maio.”

Numa coisa todos concordamos: o regresso das competições seria um excelente sinal. Um sinal que a pandemia começaria finalmente a abrandar.

A Nota Informativa publicada no dia 09/05 pela Comissão de Enduro da FMP

—

(Foto: FMP)