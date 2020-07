Com o triunfo em Souselas, Diogo Ventura conquistou o seu terceiro título de campeonato nacional na classe Elite Absoluto, algo que até hoje só Hélder Rodrigues havia conseguido.

A história da classe Absoluto no Enduro português é relativamente recente em Portugal. Só desde 2000 este formato foi adotado e, ainda assim, nem sempre existiu esta categoria nos últimos 20 anos.

Hélder Rodrigues detém o record de títulos consecutivos, nada mais nada menos que 6! O “Estrelinha” foi imbatível entre 2000 e 2005 e conquistou coroas com três marcas de motos diferentes: Honda, KTM e Gas Gas.

No ranking de pilotos com mais placas n.º 1, Diogo Ventura ascendeu agora ao 2.º lugar com três títulos em seu nome.

Seguem-se Luís Oliveira e Gonçalo Reis com duas coroas cada um. Por fim, Felipe Zanol, Paulo Felícia e Luís Correia foram campeões absolutos em uma ocasião.

Campeões nacionais de Enduro Absoluto

2000 – Hélder Rodrigues (Honda)

2001 – Hélder Rodrigues (Honda)

2002 – Hélder Rodrigues (Honda)

2003 – Hélder Rodrigues (KTM)

2004 – Hélder Rodrigues (KTM)

2005 – Hélder Rodrigues (Gas Gas)

2009 – Felipe Zanol (Yamaha)

2010 – Gonçalo Reis (KTM)

2011 – Paulo Felícia (Yamaha)

2014 – Gonçalo Reis (KTM)

2015 – Luís Oliveira (Yamaha)

2016 – Luís Correia (Beta)

2017 – Diogo Ventura (Honda)

2018 – Luís Oliveira (Yamaha)

2019 – Diogo Ventura (Honda)

2020 – Diogo Ventura (Beta)

(Foto: Dário Agrati/KTM)