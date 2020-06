Numa notícia de última hora, foi cancelada aquela que seria a ronda de encerramento do campeonato nacional de Enduro, prevista para 19 de Julho.

Desta forma, os campeões de 2020 serao conhecidos já no dia 5 de Julho em Souselas.

Comunicado da FMP de 26 de Junho

A Federação de Motociclismo de Portugal e o Águeda Action Club – ACTIB decidiram cancelar as provas dos Campeonatos Nacionais de Mini-Enduro e Enduro agendadas para os dias 18 e 19 de Julho de 2020, em Águeda, por não estarem reunidas as condições necessárias à sua realização devido aos efeitos da Pandemia Covid-19.

Em consequência, a FMP decidiu que o Campeonato Nacional de Enduro – CFL 2020 se completará com a prova de Souselas, a realizar no dia5 de Julho de 2020, e que o Campeonato Nacional de Mini Enduro – Jetmar 2020 se completará com a prova da Lousã, a realizar no dia22 de Novembro de 2020 (que incluirá também as classes Clássicas e Promo Senhoras).