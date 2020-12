O Enduro nacional traz bastante novidades e novos desafios no ano que está prestes a iniciar-se. 2021 promete ser mais uma vez um ano de muito enduro e para tal são como sempre ambiciosas as pretensões da comissão liderada por Pedro Mariano.

Em 2021 o Enduro nacional terá um campeonato com seis provas, sendo que duas das etapas terão dois dias de duração, e todos os dias pontuáveis serão contabilizados para a classificação final. A Elite, classe maior da disciplina no nosso país, irá manter as duas divisões – Elite 1 e Elite 2 – de acordo com a cilindrada das motos utilizadas pelos pilotos, continuando igualmente a existir o campeão nacional absoluto. Esta ordem será replicada igualmente na Open, com dois vencedores de troféu à classe e 1 campeão absoluto.

Os valores das inscrições irão permanecer inalterados, o mesmo se passando com as classes Promoção Senhoras, Youth Cup ou o percurso da Promoção que continuará a ser semelhante ao percurso dos Hobby.

Mini, Sprint e Super Enduro

O Mini Enduro irá continuar a ser a ‘escola’ da modalidade e contará com cinco corridas, sendo quatro delas integradas no calendário do CNE e sempre com apenas 1 dia de duração. Continuarão a existir as três classes (Infantis, Juvenis e Juniores) com idade limite de 16 anos. Quanto ao Sprint Enduro, serão quatro as provas em 2021 – será mesmo o primeiro campeonato a regressar ao activo – sendo uma delas em formato Closed Course e as restantes em modo Open Course. O Super Enduro terá igualmente quatro eventos com todos os resultados a serem elegíveis para a classificação final do campeonato, tal como nas restantes vertentes do Enduro onde todos os resultados ‘contam’ em 2021.

Hard Enduro e E-Bikes são novidade

Juntamente com as provas já calendarizadas irá nascer em 2021 um troféu Hard Enduro e também uma nova competição destinada às E-Bikes, esta realizada em conjunto com o Sprint Enduro e com três datas já anunciadas.

CALENDÁRIOS

CN Enduro 2021

3 de Abril – Vila Nova de Santo André

25 de Abril – Góis

5 e 6 de Junho – Régua

26 de Setembro – Águeda

24 de Outubro – Cabeceiras de Basto

20 e 21 de Novembro – Fafe

CN Sprint Enduro 2021

23 de Janeiro – a anunciar

7 de Fevereiro – Castelo Branco

28 de Fevereiro – Tábua

21 de Março – Cantanhede

CN E-Bike 2021

6 de Fevereiro – Castelo Branco

27 de Fevereiro – Tábua

20 de Março – Cantanhede

CN Super Enduro 2021

10 de Julho – Arraiolos

31 de Julho – Valpaços

14 de Agosto – Portalegre

11 de Setembro – Castanheira de Pêra

CN Mini Enduro 2021

2 de Abril – Vila Nova de Santo André

24 de Abril – Góis

25 de Setembro – Águeda

23 de Outubro – Cabeceiras de Basto

5 de Dezembro – Lousã