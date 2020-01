CN Enduro arranca já a 25 e 26 de Janeiro É já nos próximos dias 25 e 26 de Janeiro que começa mais uma época dos campeonatos nacionais de Mini-Enduro e Enduro. Pela terceira vez no campeonato maior e segunda nos mais pequenos será a Vila Nova de Santo André a receber a ronda inaugural da época, num confronto que se prevê bastante animado e onde os candidatos ás vitórias irão mostrar na sempre exigente areia da região as ‘armas e vontade’ que trazem para o novo ano. desporto MotoSport desporto/cn-enduro-arranca-ja-a-25-e-26-de-janeiro_5e1ecdde9057451c02f874ac





É já nos próximos dias 25 e 26 de Janeiro que começa mais uma época dos campeonatos nacionais de Mini-Enduro e Enduro. Pela terceira vez no campeonato maior e segunda nos mais pequenos será a Vila Nova de Santo André a receber a ronda inaugural da época, num confronto que se prevê bastante animado e onde os candidatos ás vitórias irão mostrar na sempre exigente areia da região as ‘armas e vontade’ que trazem para o novo ano.

Os pilotos do CNE – CFL irão ter pela frente nesta primeira de seis rondas do ano um percurso desenhado pelos anfitriões do Motorsport Santo André e que, no caso do Enduro, seráde aproximadamente 50 quilómetrospor volta (especiais incluídas), desenhadonoconcelho de Santiago do Cacém com três provas especiais cronometradas por volta Extreme Test (XT), Cross Test (CT) e Enduro Test (ET), três controlos horários (CH) e uma zona de assistência (ZA) no Paddock.

O mesmo percurso será percorrido da seguinte forma:

– Três Voltas e meia para Elite e Open.

– Três voltas para Verdes, Veteranos e Senhoras (Senhoras fazem pelo percurso Verdes).

– Duas voltas para Super Veteranos, Promoção e Hobby.

No dia anterior os pilotos do Mini-Enduro terão que ultrapassar um percursodeaproximadamente 18 quilómetrospor volta (especiais NÃO incluídas), desenhadona freguesia de Vila Nova de Santo André com duas provas especiais cronometradas por volta – Cross Test (CT) e Enduro Test (ET) com dois controlos horários (CH) e uma zona de assistência (ZA) no Paddock.

O mesmo percursoserá percorrido da seguinte forma:

– Quatro voltas para Juniores, Juvenis e Clássicas Classes 4, 3, 2 e 1.

– Três voltas para Infantis, Clássicas Classe 0 e Senhoras.

As especiais estarão todas elas localizadas em zonas de fácil acesso ao público que se espera em grande número no arranque do campeonato nacional, com passagem para os pilotos do Mini-Enduro e Enduro.

– Mini-Enduro e Enduro

Cross Test (CT) 38°03’22.1″N 8°46’45.2″W.

Dentro de Vila Nova de Santo André junto ao grupo desportivo da Repsol.

– Mini-Enduro

Enduro Test (ET) 38° 2’44.29″N 8°47’34.37″W.

Junto ao S.A.K.I.

– Enduro

Enduro Test (ET)38°03’49.2″N 8°47’13.9″W.

Dentro de Vila Nova de Santo André junto á Igreja, em piso arenoso.

Extreme Test (EX)38°03’44.4″N 8°46’59.7″W.

Dentro de Vila Nova de Santo André junto da rotunda da bicicleta, com combinação de obstáculos naturais e artificiais com alternativas abertas.

HORÁRIOS CN MINI ENDURO – JETMAR

25 de Janeiro

08h00 –Abertura do Secretariado e Paddockno SAKI (Kartódromo de Santo André)

08h00 ás 10h00 –Verificações administrativas e técnicas Mini Enduro e Clássicas

10h00 –Fecho das inscrições, publicação lista de participantes quadro oficial

10h15–Briefing obrigatório a todos os pilotos

11h00 –Partida do primeiro concorrente

A publicação de resultados será feita30 minutos depois da chegada do último concorrente.

HORÁRIOS

CNENDURO – CFL

25de Janeiro

16h30 –Abertura Secretariado na Biblioteca Municipal Santo André

16h30 ás 20h30 –Verificações administrativas e técnicas

26de Janeiro

07h00 ás 08h00 –Verificações administrativas e técnicas só classe Hobby

08h00–Fecho das inscrições, publicação lista de participantes quadro oficial

09h00 –Partida do primeiro concorrente

A publicação de resultados será feita30 minutos depois da chegada do último concorrente.

CALENDÁRIO 2020

CN ENDURO – CFL

26 de Janeiro – Vila Nova de Santo André

15 e 16de Fevereiro – Peso da Régua

8 de Março – Góis

4 e 5 de Abril – Fafe

17 de Maio – Águeda

20 e 21de Junho – Souselas

CN MINI ENDURO – JETMAR

25de Janeiro – Vila Nova de Santo André

7 de Março – Góis

16de Maio – Águeda

22 de Novembro – Lousã

—

(Texto e fotos: FMP)