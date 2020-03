CN Enduro: Adiada a prova de Fafe A 4.ª ronda do campeonato nacional de Enduro, que teria lugar nos dias 3 e 4 de Abril, foi adiada. O anúncio foi feito hoje pela Comissão de Enduro da FMP de acordo com o seguinte comunicado: desporto MotoSport desporto/cn-enduro-adiada-a-prova-de-fafe_5e712feddcab6f199a2f28cf





“Acatando as directrizes da Direção Geral de Saúde sobre o COVID-19, e tendo em conta a preocupação com a saúde e bem-estar das pessoas, somos a informar que a #4 ronda do Campeonato Nacional CFL 2020 – 3 e 4 de abril em Fafe – será adiada.”

“Muito em breve esperamos voltar a retomar a nossa actividade, estando a Comissão de Enduro da FMP e Clube organizador a trabalhar no sentido de re-calendarizar este evento.”

