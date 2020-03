CM Bajas: Todo o calendário está suspenso A Federação Internacional de Motociclismo anunciou esta terça feira que o calendário do copa mundial de Bajas está suspenso na sua totalidade. desporto MotoSport desporto/cm-bajas-todo-o-calendario-esta-suspenso_5e7210d28ca77d196799bb97





A Federação Internacional de Motociclismo anunciou esta terça feira que o calendário do copa mundial de Bajas está suspenso na sua totalidade.

De facto, o alastrar do surto do novo coronavírus por todo o mundo levou os três países que vão organizar provas desta competição – Portugal, Emirados Árabes Unidos e Jordânia – a adiar as datas que estavam previstas.

A copa mundial de Bajas teria início em solo luso entre os dias 27 a 29 de Março e o palco seria a Baja do Pinhal. Infelizmente, este evento teve de ser adiado tal como muitos outros no nosso país.

A FIM afirmou num comunicado à imprensa que continuará a acompanhar a situação para perceber se é possível reagendar as três rondas para o final do ano.