Apesar de ainda não haver anúncio oficial, a comunicação social especializada italiana noticiou o regresso de Ranieri, afastado do mundo do futebol desde junho, depois de salvar o Cagliari da descida na Serie A, e que foi jogador do emblema romano em 1973/74 e treinador em duas ocasiões, entre 2009 e 2011 e no final da época 2018/19.

Daniele de Rossi, que substituiu José Mourinho em janeiro, foi despedido em setembro e agora foi a vez do croata Ivan Juric, que deixa a equipa em 12.º, com apenas 13 pontos, quatro acima dos lugares de despromoção.

Os irmãos Friedkin, donos do clube, têm vivido momentos conturbados com os adeptos da Roma, pelo que agora decidiram apostar num homem da casa, que tem o respeito dos sócios e que entendem ter capacidade para dar a volta à atual situação do clube.

É aventada a possibilidade de Ranieri trabalhar somente até ao fim da época e exercer, posteriormente, um cargo diretivo na Roma.

Claudio Raniei fez a sua carreira em Itália, Espanha, Inglaterra, França e Grécia, tendo como maior feito o inédito título de campeão do modesto Leicester na Premier League, em 2015/16.

RBA // JP

Lusa/Fim