Titular em três das quatro rondas iniciais, o lateral cedido pelo Benfica perdeu espaço nas opções do treinador Vítor Oliveira, mas voltou a ser chamado para um desafio do campeonato quase três meses depois.

Em sentido inverso, o médio luso-francês Claude Gonçalves juntou-se ao defesa brasileiro Ygor Nogueira, ao médio sérvio Bogdan Mladenovic e ao avançado Rúben Ribeiro no lote de jogadores entregues aos cuidados do departamento clínico dos minhotos.

O Gil Vicente, nono colocado, com os mesmos 22 pontos do Boavista, visita o FC Porto, na segunda posição, com 41, a dez do líder Benfica, na terça-feira, às 20:15, num encontro da 18.ª jornada da I Liga, que terá arbitragem de Rui Oliveira, do Porto.

Lista dos 18 convocados:

- Guarda-redes: Wellington Luís e Denis.

- Defesas: Alex Pinto, Rodrigo, Arthur Henrique, Fernando Fonseca, Edwin Banguera, Rúben Fernandes e Henrique Gomes.

- Médios: Soares, João Afonso, Bozhidar Kraev e Ahmed Isaiah.

- Avançados: Lourency, Zakaria Naidji, Romário Baldé, Yves Baraye e Sandro Lima.

