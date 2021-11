O duelo entre 'dragões' e 'águias' terá lugar no Estádio do Dragão, numa quinta-feira, naquele que será o segundo confronto entre ambos no mesmo mês, já depois do atual líder do campeonato receber os lisboetas em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal, previsto para 23 de dezembro.

Nesta ronda, o campeão nacional Sporting mede forças no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com o Portimonense, à mesma hora, mas no dia anterior.

No dia do 'clássico', o Sporting de Braga vai ao reduto do Arouca, num encontro com início agendado para as 19:00.

Programa da 14.ª jornada:

- Sexta-feira, 10 dez:

Paços de Ferreira -- Gil Vicente, 20:15.

- Sábado, 11 dez:

Marítimo -- Santa Clara, 15:30.

Vitória de Guimarães -- Tondela, 18:00.

Belenenses SAD -- Estoril Praia, 18:00.

Sporting -- Boavista, 20:30.

- Domingo, 12 dez:

Moreirense -- Portimonense, 15:30.

Famalicão -- Benfica, 18:00.

FC Porto -- Sporting de Braga, 20:30.

- Segunda-feira, 13 dez:

Arouca -- Vizela, 20:15.

Programa da 15.ª jornada:

- Sexta-feira, 17 dez:

Santa Clara -- Vitória de Guimarães, 19:00 (hora de Lisboa).

Estoril Praia -- Famalicão, 21:15.

- Sábado, 18 dez:

Tondela -- Paços de Ferreira, 15:30.

Portimonense -- Arouca, 15:30.

Gil Vicente --Sporting CP, 20:30.

- Domingo, 19 dez:

Benfica -- Marítimo, 17:00.

Boavista--Moreirense, 17:00

Vizela--FC Porto, 19:00.

Sporting de Braga--Belenenses SAD, 21:00.

Programa da 16.ª jornada:

- Terça-feira, 28 dez:

Tondela--Gil Vicente, 17:00.

Marítimo--FC Vizela, 19:00.

Moreirense--Estoril Praia, 21:00.

- Quarta-feira, 29 dez:

Famalicão--Belenenses SAD, 17:00.

Vitória de Guimarães-Boavista, 19:00.

Sporting--Portimonense, 21:00.

- Quinta-feira, 30 dez:

Paços de Ferreira--Santa Clara, 17:00.

Arouca--Sporting de Braga, 19:00.

FC Porto--Benfica, 21:00.

AJC // AMG

Lusa/Fim