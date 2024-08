Em Wembley, os 'red devils' adiantaram-se no marcador já aos 82 minutos, pelo suplente argentino Alejandro Garnacho, e pareciam lançados para o 22.º troféu, mas o internacional luso, que hoje cumpre 30 anos, empatou o jogo, de cabeça, aos 89, depois de ter entrado aos 80.

Numa prova que não contempla prolongamento, tudo foi decidido nos penáltis, nos quais o City começou pior, com Bernardo a ver o seu remate detido por Onana, mas acabou melhor, pois não falhou mais nenhum, enquanto Jadon Sancho viu o seu remate desviado por Ederson para o poste esquerdo e Jonny Evans atirou por cima.

Além de Bernardo Silva, mais quatro internacionais lusos participaram no desempate, com Bruno Fernandes (1-0) e Diogo Dalot (2-0) a marcarem os dois primeiros do United, e Matheus Nunes (5-5) e o 'capitão' Rúben Dias (6-6) o antepenúltimo e o penúltimo do City, antes de Akanji selar o 7-6 final.

Desta forma, o 'onze' de Pep Guardiola evitou um quarto desaire seguido na prova, depois de perder por 1-0 com o Leicester, em 2021, por 3-1 com o Liverpool, em 2022, e por 4-1 nos penáltis, após 1-1 nos 90 minutos, com o Arsenal, em 2023.

Nos vencedores, Rúben Dias cumpriu os 90 minutos, enquanto Matheus Nunes entrou aos 63 e Bernardo Silva aos 80, e, nos derrotados, Diogo Dalot e Bruno Fernandes estiveram em campo todo o encontro.

O City foi a primeira equipa a criar perigo, primeiro por Doku (18 minutos) e depois num remate ao poste direito de McAtee (24), com o United a responder por Diallo (31) e Rashford (36), com um remate muito perigoso na área.

Na segunda parte, com o United melhor, Bruno Fernandes teve um grande momento aos 54 minutos, mas o seu 'golão' acabou anulado por fora de jogo, e Rashford atirou ao poste direito, aos 75, e falhou o alvo de cabeça, após um canto, aos 79.

Depois de várias ameaças, os 'red devils' adiantaram-se mesmo no marcador aos 82 minutos, por intermédio de Garnacho, que fletiu da direita para o meio e, no 'coração' da área, rematou rasteiro de pé esquerdo, fazendo a bola entrar junto ao poste esquerdo.

O encontro parecia decidido, perante um City 'inofensivo', mas, aos 89 minutos, Barnardo Silva, entrado aos 80, cabeceou para o empate, depois de um centro da direita do norueguês Oscar Bobb, lançado pelo reforço Savinho.

