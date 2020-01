City perde com rival United mas assegura lugar na final da Taça da Liga inglesa O Manchester City perdeu hoje por 1-0 na receção ao rival United, mas confirmou o apuramento para a final da Taça da Liga inglesa de futebol, depois de ter vencido a primeira mão das 'meias'. desporto Lusa desporto/city-perde-com-rival-united-mas-assegura_5e320890d617441277a83ea5





O médio internacional sérvio Nemanja Matic, ex-Benfica, marcou o único golo da partida, aos 35 minutos, e relançou a esperança dos 'red devils' em assegurarem um lugar na decisão da prova.

Contudo, o City, com os internacionais portugueses João Cancelo e Bernardo Silva entre os titulares, não permitiu mais veleidades ao adversário e acabou por capitalizar a vitória de há três semanas, em Old Trafford, por 3-1, apurando-se pela oitava vez para a final.

O United, que hoje confirmou a contratação do médio internacional luso Bruno Fernandes ao Sporting, terminou o encontro reduzido a 10 elementos, por expulsão de Matic, a 15 minutos do final do encontro.

Na decisão, agendada para 01 de março, a formação orientada por Pep Guardiola vai defrontar o Aston Villa, que na terça-feira venceu o Leicester por 2-1, após o empate 1-1 na primeira mão.

MO // NFO

Lusa/Fim