"Ele foi transportado para o hospital com um prognóstico vital crítico", indicou à AFP um porta-voz da polícia de Kalmthout, no norte da Bélgica, onde ocorreu o acidente.

De acordo com os meios de comunicação belgas, o ciclista de 27 anos perdeu o controlo do seu carro após sentir-se mal ao volante, tendo embatido noutros veículos ao avançar inadvertidamente num cruzamento. O meio especializado CyclingNews, citando os media locais, detalha que Van Hooydonck, que viajava com a mulher grávida no lugar do passageiro, foi reanimado no local.

O belga é um dos 'gregários' da Jumbo-Visma, melhor equipa do pelotão mundial, tendo ajudado o dinamarquês Jonas Vingegaard a vencer as últimas duas edições da Volta a França.

"Podemos confirmar que na manhã de hoje o nosso corredor Nathan van Hooydonck se sentiu mal enquanto conduzia, o que causou o seu envolvimento num acidente de tráfico. Subsequentemente, foi transportado para o hospital, onde recebeu assistência médica. Não podemos confirmar os rumores sobre a sua condição ser crítica. Ele está a ser submetido a exames adicionais", escreveu a equipa neerlandesa na rede social X (ex-Twitter).

