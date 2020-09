A organização não-governamental que se dedica à certificação e validação de recordes, ratificou a prova feita por Tiago Ferreira, a 23 de julho, em S. Pedro do Sul, quando o atleta cumpriu, num período de 24 horas, um acumulado positivo de 17.753 metros, numa bicicleta de série.

Segundo a assessoria de imprensa do campeão do mundo de BTT Maratonas, "Tiago Ferreira entrou para a história do desporto", ao cumprir em 23 horas, 29 minutos e 34 segundos um trajeto com um desnível correspondente a mais de duas ascensões ao monte Evereste.

"Os técnicos da OWR verificaram todos os parâmetros e medições, quer o nível da topografia/altimetria do terreno, quer no que toca ao sistema de cronometragem", garantiram os responsáveis pela comunicação de Tiago Ferreira.

O feito aconteceu a 23 de julho, nas proximidades da aldeia histórica de Gourim, distrito de Viseu, num circuito de montanha com 3000 metros e 214 metros de diferença acumulada, que foi repetido pelo atleta 83 vezes.

Ao todo, o atleta natural de Viseu, de 31 anos, completou, nesse desafio a solo, 247,5 quilómetros em pistas de terra e xisto, sofrendo apenas um furo ao longo da maratona.

"Foi muito bom receber esta confirmação depois de tanto esforço. Mostra que foi realizado um excelente trabalho de equipa, pois sem o apoio de todos aqueles que tiveram no terreno não seria possível. O sentimento é acima de tudo de dever cumprido, provando que uma vez mais consegui alcançar um grande objetivo", disse o atleta no comunicado enviado.

Tiago Ferreira, que já representou Portugal nos jogos Olmipicos de 2016, no Rio de Janeiro, Brasil, conta ainda no seu currículo com os títulos de pentacampeão nacional, bicampeão europeu e campeão do mundo, na vertente de BTT, além de diversos triunfos em provas internacionais da modalidade.

JPYG // AJO

Lusa/fim