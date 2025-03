"Estava inicialmente previsto que Tadej Pogacar participasse na E3 Saxo Classic e na Gent-Wevelgem. Contudo, depois de discussões com a equipa, ele decidiu que vai ajustar o seu programa para se concentrar na Volta a Flandres e no Paris-Roubaix, apontando o pico de forma para essas corridas icónicas", lê-se no site da equipa dos Emirados Árabes Unidos.

Há poucas semanas circularam vídeos do campeão do mundo a treinar no 'pavé' do Paris-Roubaix, aumentando os rumores de que poderia fazer a sua estreia no 'Inferno do Norte', que se corre em 13 de abril.

Já com sete 'Monumentos' no seu palmarés, Pogacar vai agora tentar acrescentar-lhe mais um, primeiro na Volta a Flandres, em 06 de março, e uma semana depois no Paris-Roubaix.

'Pogi', de 26 anos, já conquistou quatro Voltas à Lombardia, uma Volta a Flandres e duas Liège-Bastogne-Liège, tendo falhado a conquista da Milão-Sanremo, apesar de ter sido terceiro nas duas últimas edições.

Nessas duas corridas, Pogacar deverá reeditar o duelo com o neerlandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), recente vencedor da Milão-Sanremo e que também tem sete 'Monumentos' no seu palmarés, entre as quais três Voltas a Flandres e duas últimas Paris-Roubaix.

