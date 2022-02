O neerlandês, que conseguiu a segunda vitória na prova, foi o mais rápido a cumprir os 138,9 quilómetros percorridos em Al Ula, com o tempo de 02:56.10 horas, batendo ao sprint o britânico Daniel Mclay (Arkéa Samsic) e o italiano Davide Ballerini (QuickStep-Alpha Vinil).

Na classificação geral, belga Maxim Van Gils (Lotto Soudal) chegou hoje integrado no pelotão e assegurou o triunfo na geral, com o colombiano Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) segundo, a 36 segundos, e Rui Costa terceiro, a 48.

O ciclista português terminou a etapa de hoje no 25.º lugar, com o mesmo tempo do vencedor, enquanto Rui Oliveira foi 38.º, e terminou a Volta à Arábia Saudita no 24.º lugar da geral, a mais de seis minutos do vencedor.

AJO // AJOLusa/fim