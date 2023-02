"Ciclismo, deste-me muito e vou estar para sempre grato. Ainda há uma longa temporada pela frente, mas será, definitivamente, a minha última como profissional", escreveu o australiano, de 32 anos.

Com 32 vitórias como profissional, Dennis viveu os seus momentos dourados em 2018 e 2019, quando venceu por duas vezes os Mundiais de contrarrelógio.

Além dessas duas camisolas arco-íris, Dennis tem vitórias nas três grandes volta - duas na Vuelta, uma no Tour e uma no Giro -, e ganhou, entre outras provas, o Tour Down Under, em 2015.

Foi na prova australiana do WorldTour que conquistou, já este ano, a sua última vitória, ao triunfar na segunda etapa, pouco mais de um ano depois de se ter sagrado campeão australiano de contrarrelógio, no único sucesso em 2022.

Os últimos anos da carreira de Dennis foram recheados de polémica, depois de ter furado o confinamento devido à covid-19 ou a desistência na Volta a França de 2019, quando parou, por iniciativa própria, durante uma etapa.

