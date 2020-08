"Evenepoel foi assistido pela equipa médica e está consciente", escreveu, na rede social Twitter, a organização de 'Il Lombardia', o 'monumento' em que o jovem de 20 anos se estreava hoje.

A queda deu-se numa ponte de pedra já na descida do famoso Sormano, a principal dificuldade desta clássica italiana, que decorre habitualmente no outono e passou para agosto devido à pandemia de covid-19, com as imagens televisivas a mostrarem o ciclista a ser transportado para o hospital.

O corredor da Deceuninck-QuickStep, apontado como um dos favoritos à vitória na corrida de hoje, venceu todas as provas em que participou no ano de 2020: Volta a San Juan (Argentina), Volta ao Algarve (Portugal), Volta a Burgos (Espanha) e Volta à Polónia, esta última do escalão WorldTour.

SIF // NFO

Lusa/fim