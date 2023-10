Rui Costa cortou a meta, no final dos 133,9 quilómetros percorridos em circuito em Utsunomiya, à frente do alemão Felix Engelhardt (Jayco AlUla), que foi segundo com as mesmas 03:28.22 horas do vencedor. O francês Guillaume Martin (Cofidis) foi terceiro, a dois segundos.

"Ganhar a Taça do Japão é especial para mim. Em janeiro, conquistei a minha primeira corrida da época em Maiorca [Trofeo Calvià]. Nove meses depois, venço a minha última prova da temporada no Japão. Também é o 20.º triunfo da minha equipa em 2023. Estou feliz e orgulhoso", declarou o campeão mundial de fundo de 2013.

O poveiro de 37 anos regressou este ano ao mais alto nível no pelotão internacional, somando cinco vitórias: além do Trofeo Calvià e da Taça do Japão, conquistou uma etapa na Volta a Espanha e a geral na Volta à Comunidade Valenciana, onde também venceu uma etapa.

De despedida da Intermarché-Circus-Wanty, com a qual não chegou a acordo para renovar apesar dos êxitos de 2023, Rui Costa deverá anunciar a sua próxima equipa nos próximos dias.

