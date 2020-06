Sagan, que aos 30 anos tem no currículo três campeonatos do mundo de fundo e sete vitórias na classificação por pontos do 'Tour', onde já venceu 12 etapas, vai arrancar a temporada com a Strade Bianche, em 01 de agosto, passando ainda pela Milão-Sanremo e pelo Critério Dauphiné.

De fora do calendário do eslovaco, que se vai estrear no 'Giro' após também já ter vencido etapas na Volta a Espanha, estão provas como o Paris-Roubaix, que ganhou em 2018, a Volta a Flandres, em 2016, ou a Gent-Wevelgem, que venceu três vezes.

A 'Grand Boucle' arranca em 29 de agosto, com a partida da 'corsa rosa' marcada para 03 de outubro.

