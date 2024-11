A decisão foi tomada pela federação australiana de ciclismo, que considerou que o ciclista, de 25 anos, está "em conflito com os valores da AusCycling, da equipa nacional australiana e da comunidade ciclista no geral", assegurando que Richardson não mais vai poder representar o país, mesmo que volte a ter essa vontade.

Matt Richardson nasceu na Inglaterra, mas mudou-se para a Austrália com nove anos, com a federação australiana a acusá-lo de ter, em conjunto com a União Ciclista Internacional (UCI), escondido a sua decisão até ao final dos Jogos Olímpicos.

Richardson apenas anunciou a sua decisão após os Jogos Olímpicos Paris2024, nos quais, o especialista em pista conquistou a medalha de prata no sprint individual e no keirin, além do bronze no sprint por equipas.

