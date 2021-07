Um dia depois do 'ouro' na prova de eliminação, a melhor forma de celebrar o seu 22.º aniversário, Maria Martins voltou a subir ao lugar mais alto do pódio, na disciplina em que competirá em Tóquio2020.

Sem muitas das principais candidatas ao pódio nos Jogos Olímpicos em prova, Maria Martins totalizou 131 pontos, com a 'prata' a caber à austríaca Varena Eberhardt, com 117, e o 'bronze' à irlandesa Lara Gillespie, com 110.

Maria Martins ganhou a prova de eliminação, foi segunda em scratch e terceira em tempo e corrida por pontos.

No setor masculino, Iuri Leitão e João Matias terminaram a prova de madison com 76 pontos, a sete da Rússia, que levou o 'ouro'.

No domingo, Portugal encerra de novo no omnium, com a participação de João Matias.

