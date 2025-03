O duas vezes campeão da Volta a França (2022 e 2023) caiu na quinta etapa da prova francesa, quando vestia de amarelo, e ficou visivelmente maltratado, com cortes no rosto e uma contusão na mão, não alinhando na tirada seguinte.

"Depois da queda, senti tonturas e, após a etapa, estava muito nauseado e incrivelmente cansado, algo que durou vários dias", descreveu Vingegaard, numa entrevista ao jornal dinamarquês B.T.

O ciclista da Visma-Lease a Bike teve de abdicar da presença na Volta à Catalunha, que hoje arrancou, por não se sentir recuperado da queda.

"Estou contente por estar de volta à bicicleta, mesmo que tenha demorado mais tempo do que esperava, devido à concussão cerebral, que me obrigou a repousar alguns dias", assumiu.

A Volta à Catalunha era a única prova prevista no calendário do corredor de 28 anos até ao Critério do Dauphiné (08 a 15 de junho), mas, na entrevista ao diário dinamarquês, Vingegaard escusou-se a adiantar se adicionaria mais corridas ao seu programa.

"Por agora, vamos encarar as coisas dia a dia e deixar que a direção da equipa decida se devemos proceder a alterações ou acrescentos ao meu programa", declarou.

Noutra entrevista, Frans Maassen, diretor da Visma-Lease a Bike, indicou que o dinamarquês perdeu nove dias de treino devido à queda no Paris-Nice.

No ano passado, Vingegaard sofreu uma queda grave na Volta ao País Basco, tendo passado 12 dias no hospital. Recentemente, o também vice-campeão das edições de 2021 e 2024 da Volta a França e da Vuelta2023 revelou que pensou mesmo acabar a carreira depois desse acidente.

AMG // MO

Lusa/Fim