Em final do contrato com Barhain-Victorius, Landa, de 33 anos, será um forte apoio ao ciclista belga, campeão do mundo de contrarrelógio, que pode vir a disputar a sua primeira Volta a França em 2024.

O basco terminou em quarto lugar no Tour em 2017 e em 2020, e em terceiro no Giro em 2015 e em 2022.

"Venho com uma sólida experiência. Estou muito feliz e muito motivado com este novo desafio, de ajudar Remco a atingir os seus objetivos", afirmou Landa.

O 'patrão' da Soudal-QuickStep, Patrick Lefevere, considerou que Landa é regular "nas duras subidas das grandes Voltas", afirmando que "é o homem certo para fortalecer" a equipa, que está, "gradualmente, a virar a atenção para as provas de três semanas".

O ciclista belga vai defender o título na próxima Volta a Espanha, que decorre entre 26 de agosto e 17 de setembro, na qual se vai confrontar, entre outros, com o dinamarquês Jonas Vingegaard, vencedor das duas últimas edições do Tour.

