"Roglic prolongou contrato e completará uma década na Team Jumbo-Visma", refere hoje a formação holandesa na sua página oficial na Internet, lembrando ainda a chegada ao pelotão profissional do ciclista esloveno.

O corredor, de 32 anos, que conta com três vitórias em etapas da Volta a França e também no Giro de Itália, recordou igualmente o seu caminho na equipa dos Países Baixos e o crescimento que tem tido, apesar da chegada tardia ao 'World Tour', proveniente dos saltos de esqui.

"Temos já uma bela história juntos, da qual me sinto orgulhoso. Fiz a minha estreia no pelotão do 'World Tour' um pouco tarde. Pode ter parecido fácil, porque os melhores momentos são os que nos lembramos rapidamente, mas nem sempre foi assim", disse Primoz Roglic, citado pela equipa.

Para o futuro, o esloveno disse querer desenvolver-se mais em áreas específicas, física e mentalmente, como "líder de equipa" e como "pessoa", garantindo que está no "lugar certo" para o fazer.

Roglic foi terceiro no Giro de 2019 e segundo no Tour em 2020, perdendo a liderança na prova francesa, e a vitória, no contrarrelógio do penúltimo dia, para o seu compatriota Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

Da parte da Jumbo-Visma, o diretor-desportivo Merijn Zeeman sublinhou que Primoz Roglic "encarna a transformação" da equipa nos últimos anos e que esta renovação permite traçar planos e objetivos para o futuro, em que o esloveno terá "papel central".

"Primoz é um dos pilares da equipa. A cultura que construímos juntos coaduna-se muito com o atleta e pessoa", sublinhou Zeeman.

