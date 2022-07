Daniel Freitas foi o mais forte no fim dos 143,2 quilómetros entre Atouguia da Baleia e Torres Vedras, etapa marcada por uma fuga de sete elementos ao 10.º quilómetro, apanhados a quatro quilómetros da meta, numa tirada disputada à média de 40,506 km/h.

A etapa seria discutida por nove ciclistas, que acabaram por ganhar seis segundos de avanço ao primeiro grupo perseguidor, com Daniel Freitas a ser o mais forte, superiorizando-se a António Barbio (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados) e Joan Bou (Euskaltel-Euskadi), destronando assim o anterior camisola amarela.

"A etapa era 'rompe-pernas', boa para mim. Sabia que poderia discutir a vitória e vestir a camisola amarela. Ontem (sexta-feira), não saiu como queríamos, mas hoje conseguimos rematar da melhor maneira, soubemos colocar a tática em prática. Amanhã (domingo), é um novo dia e assumiremos esse estatuto", disse Daniel Freitas.

O boavisteiro comanda agora a geral com nove segundos de vantagem sobre Tiago Antunes e 11 para o espanhol Luis Ángel Maté (Euskaltel-Euskadi).

No domingo, disputa-se a terceira e última tirada, a mais emblemática, com partida na Foz do Arelho e chegada a Montejunto, volvidos 174,8 quilómetros, com um prémio de montanha de primeira categoria no final.

