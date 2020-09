O caso positivo de covid-19 na seleção nacional foi detetado na ronda de testes prévios de deteção do novo coronavírus efetuada antes do início da edição especial da Volta a Portugal, que arranca no domingo, com um prólogo, em Fafe.

Além do ciclista, também um comissário está infetado com covid-19, avançou à Lusa a mesma fonte.

André Carvalho, Pedro Andrade, Daniel Dias, Diogo Barbosa, João Salgado, Francisco Guerreiro e João Carvalho são os corredores que constam na lista de pré-inscritos da seleção nacional para a prova.

AMG // PFO

Lusa/Fim