Stephen Williams completou os 177,6 quilómetros da primeira etapa, que começou e terminou em Küsnacht, com o tempo de 4:16.51 horas, liderando um grupo de 15 ciclistas que chegou com o mesmo tempo do vencedor, com muitos dos favoritos à vitória final.

Na geral, o ciclista britânico lidera com quatro segundos de avanço sobre Schachmann e seis em relação a Korn, com os três primeiros a beneficiarem das bonificações.

Os portugueses chegaram à meta longe dos da frente, com Nélson Oliveira (Movistar) na 50.ª posição, a 1.52 minutos do vencedor, enquanto Rui Costa (UAE Emirates), que já venceu esta prova por três vezes, foi 82.º, a 6.45.

A segunda etapa vai ligar Küsnacht a Aesch, ao longo de 198 quilómetros, num dia com três contagens de montanha, duas de segunda categoria e uma de terceira.

