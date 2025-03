O ciclista belga superiorizou-se no final dos 156,1 quilómetros com partida e chegada em Le Perray-en-Yvelines, batendo o francês Arnaud Démare (Arkéa-B&B Hotels) e o italiano Alberto Dainese (Tudor), respetivamente segundo e terceiro na tirada, com as mesmas 03:32.03 horas do vencedor.

Numa primeira jornada sem sobressaltos da 'Corrida ao Sol', Iúri Leitão foi o melhor entre os portugueses, na 22.ª posição, com João Almeida e Ivo Oliveira, ambos da UAE Emirates, a chegarem também no pelotão.

Dominador dos sprints neste início de temporada -- leva já cinco vitórias -, Tim Merlier é o primeiro líder da geral do Paris-Nice, que comanda com quatro segundos de vantagem sobre Démare e sobre o equatoriano Jhonatan Narváez (UAE Emirates), que bonificou num sprint intermédio e é terceiro.

O campeão em título, o norte-americano Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), também amealhou quatro segundos no sprint bonificado e é quinto, a seis segundos de Merlier.

Na geral, Leitão, vigente campeão olímpico de madison (com Rui Oliveira), é 25.º a 10 segundos do belga da Soudal Quick-Step, a mesma distância a que estão Almeida e Ivo Oliveira.

Na segunda-feira, a segunda etapa do Paris-Nice vai ligar Montesson a Bellegarde, no total de 183,9 quilómetros essencialmente planos.

