Este será um regresso de Porte, de 35 anos, à estrutura britânica, na qual correu entre 2012 e 2015, na então denominada Sky, período em que ganhou duas vezes o Paris-Nice, a Volta à Suíça e a Volta ao Algarve, entre outros triunfos.

"Tive aqui quatro anos fantásticos e algumas das mais felizes memórias da minha carreira. Pesei as opções este ano e estou muito motivado para terminar a minha carreira numa equipa fantástica", referiu.

Além de Porte, a Ineos também anunciou a contratação do colombiano Daniel Martínez (Education First), vencedor do Critério do Dauphiné de 2020, do belga Laurens De Plus (Jumbo-Visma) e do britânico Tom Pidcock, vencedor da Volta a Itália do futuro.

NFO // JP

Lusa/Fim