Bagioli cumpriu os 139,5 quilómetros entre Montréal-la-Cluse e Ceyzeriat em 3:16.50 horas, quatro segundos mais rápido do que o esloveno Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) e seis em relação ao suíço Stefan Bisseger (Switzerland).

O italiano, de 21 anos, atacou na subida para a meta, deixando para trás os seus companheiros de pódio.

João Almeida foi o melhor do trio português em prova, com o oitavo lugar, com o mesmo tempo do quarto, o holandês Tom Dumoulain, que acabou a 10 segundos do vencedor.

Pedro Andrade (Hagens Berman Axeon) foi 96.º classificado, a 57 segundos do vencedor, e Daniel Viegas (Kometa Xstra Cycling Team) 101.º, a 1.16 minutos.

No sábado, a segunda de três etapas da prova vai ligar Lagnieu a Lélex Monts-Jura, num total de 140,5 quilómetros, com quatro contagens de montanha de segunda categoria e uma de terceira.

