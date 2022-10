"Amy deu os primeiros passos", lê-se no site oficial da ciclista de 31 anos, com a publicação, ilustrada com uma foto de Pieters, a indicar ainda que esta já consegue pedalar numa bicicleta de dois lugares.

Com "uma pequena ajuda", a neerlandesa "levanta-se da cadeira e dá passos", caminhando "por períodos curtos quando amparada".

"Ainda não consegue falar, o que torna difícil expressar-se", revela a publicação, que, contudo, ressalva que Pieters "emite cada vez mais sons".

Pieters caiu, em 23 de dezembro passado, quando estava concentrada com a equipa de pista neerlandesa na região de Calpe, a norte de Alicante (Espanha), com a queda a ser provocada por toques entre as bicicletas das corredoras.

A ciclista foi submetida a uma intervenção cirúrgica para aliviar a pressão sobre o cérebro, tendo sido colocada em coma, no hospital de Alicante.

Em 06 de janeiro, Pieters foi levada para um hospital nos Países Baixos, tendo recuperado a consciência em abril, quatro meses após a queda.

A corredora neerlandesa, que tem danos cerebrais extensos, está paralisada no lado direito do corpo e atravessa uma recuperação lenta, é uma especialista de provas de pista, tendo sido três vezes campeã do mundo de madison. Foi também campeã europeia de estrada em 2019.

