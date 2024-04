O Comité Olímpico de Portugal (COP) confirmou hoje o apuramento de uma dupla de madison masculino, da qual sairá o representante em omnium, prova na qual Iúri Leitão é campeão mundial, além do 'repetente' omnium feminino, no qual Maria Martins foi sétima em Tóquio2020.

Com o apuramento dos três ciclistas para a pista, Portugal passa a ter 43 atletas em 11 modalidades com vaga em Paris2024, retirando já o nome da velejadora grega Vasileia Karachaliou, que tinha garantido uma quota para Portugal em ILCA 6, mediante uma licença especial da World Sailing, mas não conseguiu cumprir os prazos para garantir a nacionalidade portuguesa.

No ciclismo, Portugal passa agora a ter seis quotas, juntando-se as três da pista às já asseguradas três vagas na estrada -- pelo sexto lugar de Nelson Oliveira no contrarrelógio dos últimos Mundiais e pelo ranking, Portugal terá dois elementos nesta especialidade e os mesmos dois na prova de fundo, em masculinos, e ainda uma ciclista na prova de fundo feminina, algo que não acontecia desde Atlanta1996.

Esta modalidade é, agora, a segunda com mais lugares assegurados em Paris2024 a seguir ao atletismo, 'inalcançável' com nove quotas - as vagas só serão confirmadas oficialmente depois de 30 de junho, quando for realizado o acerto entre lugares de ranking e marcas.

O campeão olímpico em título no triplo salto Pedro Pichardo tinha sido o último a garantir mínimos para Paris2024, ao superar a marca de qualificação no 'meeting' de Xiamen, na China.

Na sua primeira prova em quase um ano, Pichardo começou o concurso da prova da Liga Diamante com um salto de 17,38 metros, garantindo desde logo os mínimos, e, no último salto, ainda melhorou, conseguindo 17,51.

No atletismo, Pichardo juntou-se na equipa lusa a Pedro Buaró (salto com vara), Samuel Barata e Susana Godinho (maratona), Isaac Nader (1.500 metros), João Coelho (400 metros), Auriol Dongmo (peso), Ana Cabecinha (20 quilómetros marcha) e Irina Rodrigues (disco).

A natação segue-se no ranking de modalidades com mais lugares garantidos nos próximos Jogos, que se realizam entre 26 de julho e 11 de agosto, com cinco qualificados: Diogo Ribeiro, que já conseguiu mínimos nos 50 e 100 metros livres e também nos 100 metros mariposa, prova em que é campeão mundial, João Costa (100 metros costas), Camila Rebelo (200 metros costas), Miguel Nascimento (50 metros livres) e Angélica André (águas abertas).

No equestre, o dressage garantiu uma quota coletiva, pelo que, além da presença no concurso de obstáculos (vaga assegurada para o país por Duarte Seabra), Portugal levará outros três cavaleiros a Paris2024, que participarão tanto na competição de equipas, como na prova individual.

Quatro são também as quotas garantidas no triatlo, já que a estafeta mista se qualificou, com duas mulheres e dois homens, que vão participar nas provas individuais.

Na canoagem, Teresa Portela assegurou vaga em K1 500 metros, Fernando Pimenta em K1 1.000 metros, prova em que ganhou a medalha de bronze em Tóquio2020, e João Ribeiro e Messias Baptista em K2 500. Os quatro foram selecionados.

A vela tem, para já, duas quotas e três representantes: Diogo Costa e Carolina João em 470, Eduardo Marques em ILCA 7.

O ténis de mesa terá a equipa masculina, composta por três jogadores - numa quota conquistada por Marcos Freitas, Tiago Apolónia, João Geraldo e Diogo Carvalho no Mundial por equipas -, dos quais ainda sairão dois para o torneio individual.

As surfistas Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins, quinta em Tóquio2020, os ginastas Filipa Martins, no concurso completo, e Gabriel Albuquerque, em trampolins, e a atiradora Maria Inês Barros, em tiro com armas de caça (trap), completam a equipa lusa.

